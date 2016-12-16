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Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu: Teröre teslim olmayacağız

Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, Beşiktaş şehitlerini anan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Orta Doğu ve Türkiye'de ciddi sıkıntılı bir dönem yaşatmak isteniyor ama biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 79 milyon insan dimdik sağlıklı bir şekilde hayatta kalacak, teröre karşı direnecek ve teröre teslim olmayacağız" dedi.


16 Aralık 2016 13:02

Beşiktaş'ta geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan hain terör saldırısının ardından Şehitler Tepesi'ne ziyaretler sürüyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu saldırının yaşandığı yere gelerek, şehitler için dua etti. Şehitler Tepesi'ndeki vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okuyan Başkan Nuhoğlu, olay yerine karanfil bıraktı.

"Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız"
"Terör ve şiddet insanlığın her zaman düşmanı olmuştur" diyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Şuanda yaşadığımız bu süreçte terör ve şiddetle bir korku imparatorluğu yaratıp Orta Doğu ve Türkiye'de ciddi sıkıntılı bir dönem yaşatmak isteniyor, ama biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 79 milyon insan dimdik sağlıklı bir şekilde hayatta kalacak, teröre karşı direnecek ve teröre teslim olmayacağız. Hiçbir şekilde korkmayacağız, yılmayacağız. Hukukun üstünlüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücüyle beraber bu terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız" ifadelerini kaydetti.

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık 

 


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