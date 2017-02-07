Şehir hatları vapurunda Kadıköy-Beşiktaş hattında yolculuk yapan vatandaşları ilginç bir sürpriz karşıladı. Vapurda müzik yapan müzisyenler karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının "Yanarım" adlı şarkısını çalmaya başladı. Bunun üzerine Sertab Erener de müzisyenlerin yanına giderek şarkısını seslendirmeye başladı. Vapura binen vatandaşlar ise karşılarında Sertab Erener'i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra vatandaşlar da şarkıcıya eşlik etti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

