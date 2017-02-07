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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda Sertab Erener şarkı söyledi

Ünlü sanatçı Sertab Erener, Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda şarkı söyledi. Karşılarında ünlü yıldızı şarkı söylerken gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda Sertab Erener şarkı söyledi

07 Şubat 2017 10:02
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda Sertab Erener şarkı söyledi - Tıkla İzle

Şehir hatları vapurunda Kadıköy-Beşiktaş hattında yolculuk yapan vatandaşları ilginç bir sürpriz karşıladı. Vapurda müzik yapan müzisyenler karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının "Yanarım" adlı şarkısını çalmaya başladı. Bunun üzerine Sertab Erener de müzisyenlerin yanına giderek şarkısını seslendirmeye başladı. Vapura binen vatandaşlar ise karşılarında Sertab Erener'i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra vatandaşlar da şarkıcıya eşlik etti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
 

Etiketler: Kadıköy-Beşiktaş vapuru, Sertab Erener


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