Kadıköy'de dev derbiye dakikalar kaldı. Ligin 11. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmada konuk ekip Galatasaray taraftarları da olacak. Son olarak 2010 yılında Kadıköy'e gelen Galatasaray tarafları, bugün TT Arena'da buluşarak 40 otobüs ile Kadıköy'e geldi ve maç saatini beklemeye başladı.

Kadıköy'de ilk 11'ler

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan dev maça Fenerbahçe; Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, van Persie, Sow ilk 11'i ile, konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Sinan, Tolga, De Jong, Bruma, Sneijder, Eren ilk 11'i ile başlayacak.

Tribünler tamamen dolu

Bu sezon Kadıköy ilk kez tamamen doldu. Maça saatler kala stada gelmeye başlayan taraftarlar, stat çevresinde tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. İki takımın taraftarları da oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak tezahüratta bulundu. Kadıköy'de tamamen dolu tribünler önünde oynayacak iki ezeli rakip, sporseverlere futbol şöleni yaşatacak.

Yoğun güvenlik önlemi

Stat içerisindeki yoğun güvenlik önleminin yanı sıra, stat çevresindeki geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Stada gelen taraftarlar tek tek arandı. Stat çevresindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Ayrıca Galatasaray taraftarlarının stada girişi sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İki takımın durum raporu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lens ve sarı kart cezalısı Mehmet Topal önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ozan ise dev derbiye yetişemedi. Sarı-kırmızılılarda ise eksik oyuncu bulunmuyor. Hastalığı bulunan Selçuk ve Podolski maça yedek soyunacak. Bugün Riekerink'in defansın göbeğinde görev verdiği Serdar Aziz ise ilk derbi maçına çıkacak.

Fenerbahçe 17 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe'nin ezeli rekabette rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Evinde son 17 yıldır rakibine yenilmeyen Fenerbahçe, en son 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray’a lig maçında 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe rakibine karşı 20 resmi maçta yenilmedi. İki takım arasında Kadıköy'deki son 20 karşılaşmanın 14’ünü Fenerbahçe kazanırken, 6’sı beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bahsi geçen maçlarda 41 gol atarken, Galatasaray 14 golle rakibine karşılık verdi. Bugüne kadar Kadıköy’de oynanan 53 maçta ise Fenerbahçe 28 galibiyet, Galatasaray ise 9 galibiyet elde etti. 16 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.