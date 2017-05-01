Diğer
Kategoriler

Kadıköy iskelelerinde 1 Mayıs önlemi

1 Mayıs nedeniyle alınan önlemler kapsamında vapur seferleri durdurulurken polis ekipleri de iskelelerde güvenlik önlemleri aldı.

Kadıköy iskelelerinde 1 Mayıs önlemi

01 Mayıs 2017 10:03
Kadıköy iskelelerinde 1 Mayıs önlemi - Tıkla İzle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan yollar başta olmak üzere bir çok yol trafiğe kapatıldı. Bu çerçevede Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Üsküdar ile Kadıköy arasında vapur seferleri de durduruldu. Deniz motoru seferlerinin de durdurulduğu öğrenilirken polis ekipleri Kadıköy rıhtımda bulunan iskeleler çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İskelelerden valiliğin aldığı karar doğrultusunda bir süre vapur seferlerinin iptal edildiği anons edilirken, "Sayın yolcularımız geçici bir süre için seferlerimiz iptal edilmiştir" ve "Valilik tarafından iptal edilmiştir" yazıları da yer aldı.

Cenk İşver

Etiketler: 1 Mayıs önlemi, Kadıköy iskeleleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!