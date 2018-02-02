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Kadıköy Moda’da korkutan yangın

Kadıköy Moda’da 6 katlı bir binada çıkan yangında dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy Modada korkutan yangın

02 Şubat 2018 19:24
Kadıköy Moda’da korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kadıköy Moda Ferit Pek Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir binanın 6’ncı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Moda’da bulunan 6 katlı binanın 6’ncı katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dairede bulunan 3 kişi mahsur kalarak yardım bekledi.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 3 kişiyi merdivenli kurtarma aracıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının olduğu bölümde inceleme yapan polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metin Başar
 

 

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