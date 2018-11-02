Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Erenköy 19 Mayıs Mahallesi Güneşli Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını gören bina sakinleri panikleyerek binayı boşalttı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Erenköy, Kadıköy itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. 14 katlı binanın çatısında olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına 60 metrelik merdivenli araçla müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangından panikleyerek aşağıya inen bina sakini, “Ben kokuyu aldım, dışarıdan mı geliyor diye baktım. Apartman boşluğunda koku gelince kapıcıyı aradım. Kapıdaki otomat devamlı kırmızı yandığı için ulaşamadım. Sonra bize haber geldi ve aşağıya inin dediler. 2 gündür tadilat vardı, burada yangın merdiveninin olmaması büyük bir sorundu. Merdivenlerden indik, asansörleri kullanmak mümkün değildi” diye konuştu.