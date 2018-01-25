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Kadıköy’de 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 1 tutuklama

Kadıköy’de bir restoranda valelerle çıkan tartışmada biri iş adamı 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili polise teslim olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköyde 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 1 tutuklama

25 Ocak 2018 20:08

Kadıköy Caddebostan İskele Sokak’ta 7 Ocak 2018 tarihinde bir restoranda valeden araç istenmesi sırasında yaşanan tartışmada iş adamı Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen Mehmet Halim T. ile yanında bulunan Hakan E. birlikte olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerden Hakan E., emniyete giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Hakan E., “kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

Gamze Erdemir
İSTANBUL (İHA) -  Gamze Erdemir
İSTANBUL (İHA) -  Gamze Erdemir
İSTANBUL (İHA) - 
 

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