Kadıköy'de 3 otomobil çarpıştı, trafik felç oldu

Kaza Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kadıköy D- 100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilde yaralanan 2 kişiden biri araç içerisinde sıkıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle birlikte araçtan çıkarılan şahıs hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen ekipler kazaya karışan araçları yoldan kaldırmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, Kadıköy D-100 Karayolu Avrasya Tüneli istikametinde trafik kontrollü bir şekilde akmaya devam ediyor.

Mustafa Esen