Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne binlerce vatandaş katıldı. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında bir araya gelen vatandaşlar, el ele tutarak yaklaşık 6.5 kilometrelik zincir oluşturdu.

Yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen oluşturulan 6,5 kilometrelik insan zinciri havadan görüntülendi.

Vatandaşların sahilde zinciri oluşturduğu sırada denizdeki dalgalara rağmen jet ski ve tekneler de Türk bayrakları ile destek verdi. Programa katılan vatandaşlar, “Çok duyguluyuz. Gerçekten ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Keşke Atamız geri gelse de mümkün olsa onun yerine ben yatsam” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Çok duyguluyum yani. Ata’ya sahip çıkmanın günü bugün. Tüm Türk halkı olarak Ata’ya sahip çıkmamız lazım. Ata’ya sahip çıkmak memlekete sahip çıkmak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak” şeklinde konuştu. Programa katılan vatandaşlar, Atatürk’ü özlemle andıklarını ifade ettiler.

El ele tutuşan binlerce vatandaş, saat 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Aynı şekilde denizde bulunan jet ski ve tekneler de Türk bayrakları ile saygı duruşu sırasında dalgalara rağmen saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı söyleyen vatandaşlar dağıldılar.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mustafa Esen