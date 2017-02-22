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Kadıköy'de 'Ali Koç' sesleri

Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar takımı ve yönetimi uzun süre protesto etti. Mücadelenin son dakikasında ve maçın bitiminin ardından Fenerbahçeli taraftarlar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları yaptı.

Kadıköyde Ali Koç sesleri

22 Şubat 2017 22:17

Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar takımı ve yönetimi uzun süre protesto etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte turu geçen Krasnodar'ı alkışlayan taraftarlar, Ali Koç tezahüratları yaptı. Maçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları yapılırken, kale arkasındaki taraftarlar ise ikiye bölündü.

Fenerbahçe Krasnodar: 1-1 maçı özet ve golleri izle |FB Krasnodar özet Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Üst tarafta bulunan taraftarlar, alt katta, yönetimi protesto eden taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Maçın bitiminin ardından uzun süre stattan çıkmayan taraftarlar, yönetimi protesto etmeye devam etti. 

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort

Etiketler: Ali Koç, Avrupa Ligi, fenerbahçe, Kadıköy


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