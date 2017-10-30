Kadıköy’de aracında öldürülen kadının katili Sakarya’da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katili Akyazı Dokurcun Haydarlar Mahallesi’nde yakalandı. Dün gece saat 02.30 sıralarında İstanbul’dan gelen özel polisler, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyonda, silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katili Emrah Yılmaz evinde kıskıvrak yakalandı. Cep telefonu sinyalinden harekete geçen emniyet güçleri aslen Akyazı Dokurcunlu olan Emrah Yılmaz’ı evinde yakalayarak, İstanbul polisine teslim etti. Ayrıca katil Emrah Yılmaz’ın 5 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Olay

İki gün önce İstanbul Kadıköy’de otomobiliyle ilerleyen 63 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz direksiyon başında silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz, başına isabet eden 2 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Araştırmalarda cinayetin Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 25 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği anlaşıldı.

Ali Yıldırım