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Kadıköy'de belediye otobüsü dehşeti: 4 yaralı

Kadıköy'de yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste annesi yaralanan minik bir çocukla itfaiye ekipleri yakından ilgilendi.

Kadıköyde belediye otobüsü dehşeti: 4 yaralı

07 Aralık 2016 18:48
Kadıköy'de belediye otobüsü dehşeti: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Kadıköy Tıbbiye Caddesi'nde meydana geldi. 14 K numaralı Kadıköy - Yenidoğan seferini yapan otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yan dönen otobüs, trafik levhalarının asıldığı direğe çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu ve yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüse giren itfaiye ekipleri, belinden yaralanan bir kadına ve bebeğine yoğun ilgi gösterdi. Saadet isimli kadını sağlık ekipleri ile birlikte ambulansa taşıyan itfaiye ekipleri, Meryem bebekle de yakından ilgilendi. Bebeğe cep telefonundan video izleten ve annesinin durumundan etkilenmemesini sağlayan ekipler, onu da ambulansa bindirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürüldü.

Otobüs şoförü Süleyman Yaman, "Burada rampa aşağı hava yağmurlu. Gaza basılmaz. Normaldi hızım. Işıklara yaklaşınca frene dokundum, araba kaydı. Bir daha kendini toparlayamadı" diyerek yaşananları anlattı
Kazanın iş çıkış saatinde olması nedeniyle yoğun trafik oluştu. Caddeyi tamamen kapatan otobüsün kaldırılması için çalışmalara başlandı. 

Metin Başar
 

Etiketler: Kadıköy, kaza


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