Kadıköy'de bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi’ndeki bir sitede bulunan 9 katlı bir binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı öğrenilen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede yaşayan ve dumandan etkilenen Mustafa Akgül ile eşi Hayriye Akgül ambulansla hastaneye sevk edildi.



Site sakinlerinden Buket Sezgin, yangın anını görmediğini belirterek, "Kız kardeşim kat komşusu. Sabah erken saatlerinde ıssızlıktan gelen bir ses duyuyorlar, 'Yardım edin, yardım edin' diye. Katı açtıklarında her yer dumana sarılmış vaziyetteymiş. Daha sonra kız kardeşim ve yeğenim teyzeyi alıp dışarı çıkıyorlar. Sanıyorum o arada amca evi terk etmiş. Daire sakinleri dumandan etkilendi. Ambulans ekipleri şu anda müdahale ediyor” dedi.

Olay yerine gelen vatandaşlardan biri de, yangının apartmanın 4’üncü katında çıktığını söyleyerek, "Buzdolabından olmuş anladığım kadarıyla" diye konuştu.



Öte yandan, dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Gamze Erdemir - Metin Başar

