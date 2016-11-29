Kadıköy Fenerbahçe Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kepçeyle yapılan yıkımı sırasında inanılmaz bir kaza yaşandı. Binanın betonlarının kontrolsüz şekilde yıkılması üzerine bütün molozlar yoldan geçenlerin üzerine düştü. Molozlar yıkıldığı esnada çocuklarını okula götüren Onur Acar şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuklarını olay yerinden uzaklaştıran Onur Acar, “Çocuklarımı okula gönderiyordum. Bina bir anada üzerimize geldi. Şans eseri kurtulduk” dedi.

Olay esnasından yoldan geçen ve düşen molozlar nedeniyle hafif yararlanan Hande Gülcan olayın şokunu yaşarken, “Böyle bir mahallede böyle bir şeyin yaşanması gerçekten üzücü. Olayda hafif bir şekilde yaralandım. Yapılan çok büyük sorumsuzluk örneğidir” şeklinde konuştu.

Binada yaşanan yıkımın ardından caddede trafik bir süre aksadı. Yıkımı yapan inşaat görevlileri yolu temizlemek için seferber oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Mustafa Esen