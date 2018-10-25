Kadıköy'de dehşet saçan cezaevi firarisi tutuklandı

Olay, Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde 22 Ekim'de 19.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, A.K.(30) isimli şahıs, elindeki bıçakla önüne gelene saldırarak 4'ü ağır olmak üzere 11 kişiyi yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.K. polis ekipleri tarafından ayağı kırık vaziyette yakalandı. Yakalanan şüphelinin olay günü Bolvadin Açık İnfaz Ceza Kurumu'ndan firar ettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen A.K. savcılıktaki sorgusunda, “Olayı hatırlamıyorum” dedi.

“SARHOŞTUM, PİŞMANIM”

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, “Olay esnasında sarhoştum. Daha önceden tantuni dükkanından aldığım bıçakla söz konusu eylemi gerçekleştirdim. Olayı tam olarak hatırlamıyorum” diyerek pişman olduğunu söyledi.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli A.K, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir

Arda Turan baba oldu

25.10.2018 18:55:26 İstanbul / Spor / 345166

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Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, bugün babalık sevinci yaşadı.

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(İHA)