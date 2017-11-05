Diğer
Kategoriler

Kadıköy'de düğün dönüşü kaza: 2 ölü

Kadıköy’de bir otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Düğün dönüşü meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kadıköyde düğün dönüşü kaza: 2 ölü

05 Kasım 2017 05:42

Kaza saat 05:00 sıralarında E5 karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. E5 Karayolu Kadıköy istikametine gitmekte olan 34 NA 0268 plakalı kimliği belirlenemeyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otobüs içerisinde olan ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Yaralılar ambulanslarla sevk edildi Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen otobüs içerisindeki yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Düğün dönüşü kaza yaptı E5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada otobüs içerisinde bulunanların düğünden döndüğü öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına başka bir araç arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kapanan trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Etiketler: bostancı, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç