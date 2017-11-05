Kadıköy'de düğün dönüşü kaza: 2 ölü

Kaza saat 05:00 sıralarında E5 karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. E5 Karayolu Kadıköy istikametine gitmekte olan 34 NA 0268 plakalı kimliği belirlenemeyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otobüs içerisinde olan ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Yaralılar ambulanslarla sevk edildi Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen otobüs içerisindeki yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Düğün dönüşü kaza yaptı E5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada otobüs içerisinde bulunanların düğünden döndüğü öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına başka bir araç arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kapanan trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.