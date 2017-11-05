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Kadıköy’de düğünden dönen otobüs devrildi: 3 ölü; 17 yaralı

Kadıköy’de bir otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Düğün dönüşü meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Kadıköyde düğünden dönen otobüs devrildi: 3 ölü; 17 yaralı

05 Kasım 2017 08:50
Kadıköy’de düğünden dönen otobüs devrildi: 3 ölü; 17 yaralı - Tıkla İzle

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükselirken, yaralanan 17 kişinin tedavileri devam ediyor. Kazada yaşamını yitiren bir kişinin kimliği belirlenirken, kaza nedeniyle her iki yönde kontrollü geçiş verilen yol, midibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kadıköy E5 istikameti Bostancı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs yola devrildi. Kaza, saat 05:00 sıralarında Bostancı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Balıkesir’de katıldıkları düğünden dönen yolcuları taşıyan ve şoförünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NA 0268 plakalı tur midibüsü seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza’da midibüs içerisinde bulunanlardan bir kısmı yola savrulurken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 18 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi 

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 3'e yükselirken, 17 yaralının hastanelerde tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin isminin Birol Karaca (30) olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin ve 17 yaralının isimlerini belirleme çalışması sürüyor.
Kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları son bulurken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla otobüs yoldan kaldırıldı. Temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki yönde de kontrollü bir şekilde sağlanan trafik normale döndü.  

Selim Bayraktar

Etiketler: 2 ölü 1 yaralı, Kadıköy

 

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