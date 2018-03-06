Kadıköy'de feci kaza! Bir vatandaş demirlerin altında kaldı

Edinilen bilgilere göre olay, Erenköy Teyfikbey Sokak'ta bir inşaatta yaşandı. Tırdan inşaata indirilen demirler, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 50'li yaşlardaki vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmalarına vatandaşların da destek vermeye çalıştığı görüldü. Yaralı şahıs, demirlerin kesilmesiyle kurtarılarak ambulansla hastane sevk edildi. Bu sırada vatandalar da yeterince tedbir alınmadığını ileri sürerek, inşaat çalışanlarına tepki gösterdi.

Polis tarafından ifadesi alınan tır şoförü ise, ne olduğunu anlayamadığını olayın birden gerçekleştiğini söyledi.

Mustafa Esen

