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Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

Kadıköyde Fenerbahçenin bileği bükülmüyor

19 Kasım 2016 13:56

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rekabette evinde son 17 yıldır rakibine yenilmiyor.
Sarı-lacivertliler, en son 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'a lig maçında 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 17'si lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
İki takım arasında Kadıköy'deki son 20 maçtan 14'ünü Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 41 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Kanarya'nın ezici üstünlüğü var
Bugüne kadar Kadıköy'de oynanan 53 maçta ise Fenerbahçe 28, Galatasaray ise 9 galibiyet elde etti. 16 maçta ise eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 107 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.
Ülker Stadyumu'da oynanan 33 lig maçından ise Fenerbahçe 22 galibiyetle ayrılırken, Galatasaray ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 70, sarı kırmızılılar ise 32 kez rakip fileleri havalandırdı.
 

Etiketler: derbi, fenerbahçe, galatasaray


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