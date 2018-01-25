Diğer
Kategoriler

Kadıköy’de fotoğraf stüdyosundan hırsızlık

Kadıköy’de 16 güvenlik kamerasının bulunduğu fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlık zanlısı, yüzünü bile gizleme gereği hissetmedi. Rahatlığı ile dikkat çeken zanlı, stüdyodan binlerce liralık makineyi naylon poşete koyarak ayrıldı.

Kadıköyde fotoğraf stüdyosundan hırsızlık

25 Ocak 2018 09:17
Kadıköy’de fotoğraf stüdyosundan hırsızlık - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy’de önceki gece ilerleyen saatlerde meydana geldi. Fotoğraf stüdyosunu hedef seçen hırsız, stüdyonun önüne geldikten sonra sigarasını yakıp elindeki tornavida ile uzun süre kapıyı zorladı. Bir ara kapının önüne oturan ve sırtı ile iteleyerek kapıyı zorlamaya devam eden zanlı, uzun süren uğraşın ardından stüdyonun kapısını açtı. Stüdyonun içerisinde dolaşmaya başlayan ve çekmeceleri karıştıran şahıs, dükkanın içerisinde bir süre değerli eşya aradı. Stüdyoda bulduğu 3 makine ile kasadaki bir miktar bozuk parayı alan hırsız, makineleri naylon bir poşete koyarak stüdyodan ayrıldı. Yaşanan bu olay ise stüdyoda bulunan 16 güvenlik kamerasından 12’si tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın sabah saatlerinde personelin gelmesi ile ortaya çıktığını dile getiren stüdyonun sahibi Bülent Uluçay, “Fotoğraf makinelerini almış ve kasada bir miktar para vardı onu almış. Toplam 3 adet makinemizi aldı. Yüzü çok rahat gözüküyor. Kendisi sigara içiyor. Çok rahat. Eldiven dahi takmıyor. Yani girebileceği en kötü yere girdi. Kendisi kesinlikle teşhis edilecek. 16 tane kameranın 12’sinde kamera görüntüsü var. Hollywood filmi gibi klibi var şuan” şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.  

Mustafa Esen

Etiketler: fotoğraf stüdyosu, Kadıköy

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç