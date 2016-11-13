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Kadıköy'de göçük! Halk sokağa çıktı

Kadıköy'de bir inşaatın temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaat çalışmasının yakınında bulunan 10 katlı bir apartman tahliye edildi. Bazı vatandaşlar inşaat firmasına tepki gösterirken, bazı vatandaşların da çantalarını alarak sokağa çıktığı görüldü.

Kadıköyde göçük! Halk sokağa çıktı

13 Kasım 2016 16:40

Kadıköy Fenerbahçe Kuru Kahveci Sokak'ta bir inşaatın temel çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında inşaatın hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaşanan olay sebebiyle yaralanan olmazken, inşaatın temel çalışmasında kullanılan iki araç toprak altında kadı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak, herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Ardından olay yerine gelen belediye ekipleri inşaat çalışmasını durdurarak, inşaatın hemen yanındaki 10 katlı apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. 

Mustafa Esen
 

Etiketler: göçük, İstanbul


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