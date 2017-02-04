Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 kişilik bir grup akşam saatlerinde Kadıköy’de bir araya gelerek referandum için ‘Hayır’ bildirisi dağıtmaya başladı. Bir süre bildiri dağıtarak sloganlar atan grup üyelerinden biri devlet büyüklerine hakaret etti. Şahsın hakaret içerikli beyanlarda bulunması üzerine polis ekipleri bu kişiyi gözaltına almak istedi. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grup üyeleri polise tepki gösterdi. Sayıca az olan polis ekipleri olay yerine takviye ekibi çağırırken bu sırada şahsı çevredeki bir mağazada gözetim altında tuttu. Mağaza önünde toplanan grup üyeleri arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından grup kaçışırken bir kişi daha gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin çevrede aldığı önlemler sürüyor.

Metin Başar