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Kadıköy’de hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı arasında arbede kamerada

Kadıköy Cuma Pazarında civciv satışı yapan kişiyle bir hayvensever arasında arbede yaşandı.

Kadıköyde hayvansever kadınla civciv satıcısı arasında arbede kamerada

07 Nisan 2018 10:31
Hayvansever kadınla ‘civciv’ satıcısı birbirine girdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, pazarda civciv satıldığını gören bir hayvansever kadın, satıcıya tepki gösterdi. Satıcının hayvansever kadına karşılık vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede küfürlerin edildiği tartışmaya çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu sırada satıcının kadın hayvanseveri iteklemesiyle kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan tartışma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde civciv satıcısı ile hayvanseverin şiddetli şekilde tartıştığı ve satıcının kadını iteklediği görülüyor. Sık sık küfürlerin edildiği tartışmada satıcının ‘uyuşturucu mu satalım ne satalım’ şeklinde kendini savunmaya çalıştığı kameralara yansıyor.  

 

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