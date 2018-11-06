Kadıköy'de inşaat çukuruna düşen işçiye kurtarma operasyonu

Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak içerisinde bulunan bir inşaatta çalışma yapan Hasan Büyüktaş(46), sekiz metrelik çukura düştü. Kaynak yaptığı sırada bir anda kendini çukurda bulunan Hasan Büyüktaş, bu düşme sırasında yaralanınca çukurdan çıkamadı. Yaralı işçinin imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen Erenköy ve Ünalan itfaiyesi işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çukurdaki işçiye ulaşan itfaiye ekipleri önce işçiyi dikkatli bir şekilde sedyeye bağladı. Dar çukurda sedyeyi bağlayan itfaiye erleri daha sonra vinç ve halat yardımı ile metrelerce yükseklikteki işçiyi çukurdan çıkardı. Yaralı işçi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralı işçinin arkadaşları, “Kaynak yaparken aşağı düştü. Düşme anını görmedik. Yanında arkadaşı vardı o haber verdi” dedi.

Mustafa Esen

