Kadıköy'de Kameni ıslıklandı

Fenerbahçe’nin evinde ağırladığı Akhisarspor karşılaşmasında ilk yarıda kalesinde 2 gol gören Carlos Kameni tribünlerin tepkisine maruz kaldı. 14 ve 35. dakikalarda yediği gollerden sonra ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Kameni geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş derbisinde de gösterdiği kötü performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Volkan Demirel’in Beşiktaş maçında gördüğü kart sonrası kaleyi Akhisarspor karşısında koruyan Kameni mücadelenin ilk yarısında vasat bir görüntü sergiledi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu