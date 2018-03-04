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Kadıköy'de Kameni ıslıklandı

Fenerbahçe’nin Akhisarspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısında Kameni tribünlerden ıslıklarla protesto edildi.

Kadıköyde Kameni ıslıklandı

04 Mart 2018 20:12

Fenerbahçe’nin evinde ağırladığı Akhisarspor karşılaşmasında ilk yarıda kalesinde 2 gol gören Carlos Kameni tribünlerin tepkisine maruz kaldı. 14 ve 35. dakikalarda yediği gollerden sonra ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Kameni geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş derbisinde de gösterdiği kötü performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Volkan Demirel’in Beşiktaş maçında gördüğü kart sonrası kaleyi Akhisarspor karşısında koruyan Kameni mücadelenin ilk yarısında vasat bir görüntü sergiledi.  

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: fenerbahçe, Kameni

 

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