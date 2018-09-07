Kadıköy'de kapkaç anı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu A.K. ve T.B. isimli zanlılar bir kadının çantasını kapkaç yaptı. Kapkaç anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, 2 erkek şahıs merdivenlerde oturuyor. Bu sırada bir kadın merdivenlerden iniyor. Kapkaççılardan bir tanesi bir anda kadına doğru koşarak çantayı alıyor. Ardından 2 kapkaççının koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççılar Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık ve gasp suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman