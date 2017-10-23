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Kadıköy'de kasklı saldırgan dehşeti

Kadıköy'de kasklı saldırganın işyeri sahibine kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye kamaralara yansıdı. Polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kadıköyde kasklı saldırgan dehşeti

23 Ekim 2017 13:05
Kadıköy'de kasklı saldırgan dehşeti - Tıkla İzle

Kadıköy'de pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun ofisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Olgun'un işyerine motosikletle gelen saldırgan başında kaskla içeri girdi. Olgun'un önce bacağına ateş eden saldırgan ardından vücuduna ateş ederek işyerinden ayrıldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kask olan saldırgan işyerine geliyor. Ardından saldırgan Olgun'un önce ayağına sonra vücuduna ateş ediyor. Daha sonra işyerinden ayrılıyor.

Olayın alacak verecek davası yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cenk İşver
 

Etiketler: Kadıköy, saldırgan

 

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