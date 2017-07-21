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Kadıköy’de korkutan yangın!

Kadıköy’de bir iş yerinin bodrumunda yangın çıktı. Yangın esnasında oluşan patlama çevrede yaşayan vatandaşlarda korku yaratırken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Kadıköyde korkutan yangın!

21 Temmuz 2017 07:10
Kadıköy’de korkutan yangın! - Tıkla İzle

Yangın gece 03.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Palmiye sokakta bulunan bir iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında oluşan patlama çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından korku ve paniğe yol açarken, patlama seslerini duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin bulunduğu binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu. Alev alev yanan iş yerinin o anları ise cep telefonu ile kayıt edildi.

Patlama seslerini duyarak olay yerine gelen bir vatandaş, “Ben zaten oradaydım hemen buraya yürüdük. O zaman daha camlar patlamamıştı. İçeride bir ışık meydana geldi. Sonra büyüdükçe patır patır patlamalar oluştu. Hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Sonra apartman sakinleri bağırmaya başladı. Bizde camlara taş atmaya başladık camlar kırılsın diye.İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürdü.Herhangi ölen yaralanan olmadı. Altta nalbur dükkanı tutuştuğu için apartmanı etkilemedi. Şuanda yangının hangi sebepten çıktığı belli değil. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. 

Selim Bayraktar


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