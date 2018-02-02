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Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi

Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürüdüğü sırada yumruk atan A.K.G. hakkında “silahla kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköyde liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi

02 Şubat 2018 17:49
Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi - Tıkla İzle

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K.’ya kaldırımda yürürken yumruk atan A.K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki B.G.K.’nın okula gittiği sırada karşıdan gelen şüpheli A.K.G.’nin aralarında hiçbir söz ve tartışma olmamasına rağmen hiçbir şey demeden müştekinin burnuna parmağında yüzük bulunan eli ile vurarak yaralanmasına neden olduğu anlatıldı.

İddianamede, yaralanma sonucu düzenlenen rapor içeriğine göre müştekinin burun ve burun kökü çevresinde bir cm yüzeysel cilt kesisi bulunduğu ve ödemi mevcut olduğunun tespit edildiği belirtilirken, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Müştekinin olay sonrasında karakola giderek şikayette bulunduğuna yer verilen iddianamede, olay yeri görüntülerinden güvenlik görevlilerince yapılan araştırma sonucu şüphelinin kimliğinin tespit edildiği vurgulandı.

Yüzük, silahtan sayıldı

İddianamede şüphelinin A.K.G.’nin, “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Gamze Erdemir

Etiketler: genç kız, Kadıköy, yumruk

 

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