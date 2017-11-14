Kadıköy'de lüks bir otomobil içerisinde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de lüks bir otomobilin içerisinde 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonunda otomobilin sol arka camının kırık olduğu ve aracın kapılarının kilitli olduğu tespit edildi. Şahsın yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kimliği belirlendi

Kadıköy'de lüks otomobilinin içerisinde başından vuruşmuş halde bulunan şahsın isminin İbrahim Nar olduğu öğrenildi. 52 yaşındaki şahsın, intihar ettiği üzerinde duruluyor. Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu şahsın isminin İbrahim Nar, 52 yaşında ve emekli olduğu öğrenildi. Şahsın silahının yanında bulunması nedeniyle intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Mustafa Esen