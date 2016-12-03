Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kritik derbi, golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarı kısır geçti

İki takım da ilk 15 dakika kontrollü oyunu tercih ederek sahaya çıktı. Fenerbahçe topu rakibine bırakarak, siyah-beyazlı takımın topla çıkarken hata yapmasını bekledi. Bu dakikalarda sarı-lacivertli takım adına Alper Potuk ceza sahası dışından topla birlikte içeriye hızlı dalışlarla etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın ilk etkili atağı 31. dakikada geldi. Fenerbahçe adına kazanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolün ardından Skrtel altıpasta topu auta gönderdi. İlk yarı sonunda golsüz eşitlikle sona erdi. Bu devrede Fenerbahçe rakip kaleye 1 şut çekerken, Beşiktaş rakip ceza sahasında atak geliştiremedi. Siyah-beyazlılar ilk yarıda 168 pas, Fenerbahçe ise 135 pas yaptı.

İkinci yarı tempo biraz arttı

İkinci devrenin başında Fenerbahçe’de Aatif oyundan çıkarken, yerine Volkan Şen dahil oldu. Yetenekli sol kanat oyuncusunun oyuna girmesiyle sarı-lacivertli takım bir nebze de olsa kanatları kullanmaya başladı. İlk devrenin tamamında topu rakibine vererek hata kollayan ev sahibi ekip ikinci yarıya farklı başladı. Bu devrede topu kontrole den taraf olan sarı-lacivertli takım rakibinin defansını delemedi. 56. dakikada ise Quaresma Hasan Ali’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve haftaya oynanacak olan Bursaspor maçında cezalı duruma düştü. Vincent Aboubakar 60’da Quaresma’nın yerine oyuna girdi, Şenol Güneş saha içerisinde sistem değişikliğine giderek forvet hattını çiftledi. Siyah-beyazlı takımın ilk şutu 63’de Marcelo’nun kafa vuruşuyla geldi. Vasat geçen maçın etkisiz isimlerinden Sow 77’de yerini Lens’e bıraktı. Hollandalı oyuna girer girmez sağ kanatta hareketlilik getirse de siyah-beyazlı savunmanın hatasız oyunu gol perdesinin açılmasını engelledi. 80. dakikaya girilirken maçta iki takım da oyundan düştü ve takım boyları uzadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

İstatistikler

90 dakikada boyunca Beşiktaş yüzde 52 Fenerbahçe ise yüzde 48’lik topla oynama oranı ile mücadele etti. Ev sahibi takım 265 pas yaparken, bunların yüzde 75’inde pas başarısı sağladı. Beşiktaş ise 297 pasta yüzde 77’lik pas başarısı sağladı. İki takım da isabetli şut atamazken, Fenerbahçe 4, Beşiktaş 1 korner atışıyla maçı tamamladı.

Doğan Gündoğdu