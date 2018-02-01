Kadıköy'de terör propagandası yapıp kafedekilere saldıran zanlılar tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz hafta Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafedeki 3 kişi saldırıya uğramıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler, burada savcılıkça sorgulandı. Savcılık sorgularının ardından 7 şüpheli tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü olan Birleşik Özgürlük Güçleri olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri kaydedildi. Şüphelilerden Yasin Y., Mehmet Y., Alptuğ S., Ali Tolunay T. ve Birhat A.’nın Afrin operasyonu protesto eylemine tepki gösteren vatandaşları darp ettiklerinin kaydedildiği savcılık sevk yazısında, şüphelilerden Ali Emre E. ve Ulaş Bedir Ç.’nin ise örgüt adına faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 7 şüpheli sevk edildikleri Silahlı Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu