Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kadıköy’de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadıköy’de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle yarın Kadıköy’de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kadıköyde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

28 Ekim 2016 19:15

Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle yarın Kadıköy’de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah 09.30-12.00 saatleri arasında kapatılacak yollara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ”Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi (Bostancı Meydan'dan Kızıl Toprak Meydana kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe ışıklardan Bağdat Caddesi Göztepe ışıklara kadar olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ethem Efendi Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi'ne kadar kapalı, Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar kapatılacaktır” denildi.

Açıklamada alternatif yollara ilişkin ise, sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yolları kullanabilecekleri belirtildi.  

Etiketler: Kadıköy


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!