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Kadıköy'de yol çöktü, özel halk otobüsünün tekeri içine düştü

Kadıköy'de yol çöktü, özel halk otobüsünün tekeri içine düştü
Kadıköy'de yol çöktü, özel halk otobüsünün tekeri içine düştü

Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde yolda yaşanan çökme nedeniyle özel halk otobüsünün tekeri çöken yolda oluşan çukura düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, caddenin trafiği tek şeritten sağlandığı öğrenildi.

Kadıköy’de yol çöktü, özel halk otobüsünün tekeri içine düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rıhtım Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldan geçen özel halk otobüsünün tekeri yolda oluşan çukura düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Öte yandan ekiplerin çöken yola düşen otobüsün kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Mustafa Esen - Metin Başar
 

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