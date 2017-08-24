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Kadıköy’de yönetim istifa sesleri

Vardar karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe’de tribünler takımı protesto etti. Vardar’ın 2. golü sonrasında ise taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Kadıköyde yönetim istifa sesleri

24 Ağustos 2017 22:29

Vardar’ın 2. golünün sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, Makedon temsilcisinin oyuncularını alkışlarken, yönetimi de istifaya davet etti. Vardar’ın skoru 2-1’e getirmesinin ardından bütün tribünler yönetim istifa sesleriyle yankılanırken, tribünler oyuncuları da protesto etti. Özellikle Ozan Tufan’ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Fransız oyuncu Valbuena’yı ise uzun süre alkışladı ve tecrübeli oyuncu için tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, Valbuena’yı tribünlere çağırırken, maçı kazanan Vardar’ı da alkışladı. 

Bozhan Memiş


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