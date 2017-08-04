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Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kadıköy evlendirme dairesi önünde bir otobüsün kırmızı ışıkta aniden durmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Otobüsle birlikte 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kadıköyde zincirleme kaza: 2 yaralı

04 Ağustos 2017 15:05

Olay, Kadıköy evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs kırmızı ışıkta aniden firen yaparak durdu. Bunun üzerine arkasında seyreden araçlar da durmayı başaramayarak birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazaya otobüsle birlikte 8 araç karıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiyi tedavi amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Mustafa Bakırhan - Metin Başar


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