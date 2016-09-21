E-5 Karayolu istikameti Göztepe mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.45 sıralarında Kadıköy istikametinde ilerlemekte olan İbrahim Albeni yönetimindeki 34 FL 9096 plakalı TIR sürücüsü yola nerden geldiği belli olmayan pazar çadırına çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Pazar çadırından kaçmak isteyen İbrahim Albeni, aynı istikamette ilerleyen sebze dolu kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Mustafa Özyağcı yönetimindeki 34 UN 9828 plakalı sebze dolu kamyonet yan yatarak devrildi. Sebze dolu kamyonete çarparak durabilen TIR’a ise yine aynı istikamette seyir halinde olan Burhan Aydoğdu yönetiminde 34 UG 5465 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sebze kamyonetinin sürücüsü Mustafa Özyağcı hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR’a arkadan çarpan Burhan Aydoğdu’nun kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü görülürken, sürücünün kazayı yara almadan atlatması görenleri hayrete düşürdü. Yoldaki çadırdan kurtulmaya çalışırken kazaya karıştığını ifade eden Aydoğdu,’’ Yolda bir branda gördüm ben. Hemen önümde olmuştu kaza. Brandadan kurtarmaya çalışırken geldim bende bu araca arkadan çarptım. Kazanın sebebi yoldaki çadır’’ şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik akışında aksama meydana geldi. Yola savrulan sebzeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar