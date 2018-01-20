Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Olay, 23.00 saatlerinde Kadıköy E-5 istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik yönetiminde ki 34 BH 3498 plakalı otomobil, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 35 LFY 49 plakalı otomobil ve 34 FK 1336 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda çeşitli yerlere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan Gülsen Aydın'ı 1 saatlik çalışmasının ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydın, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sürücü Orhan Çelik ve ismi tespit edilemeyen diğer sürücüde çevrede ki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların bir saat sonra kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.