Kadıköylüler, 'Obeziteye Karşı Ritmi Yakala' etkinliğinde buluştu

Medicana Kadıköy Hastanesi ve Kadıköy Belediyesi, çağımızda en çok rastlanan sağlık problemlerine dikkat çekmek amacıyla, Eylül ve Ekim ayları boyunca düzenleyeceği 'Sağlığın için Harekete Geç' etkinliklerinin ilkini 'Obeziteye Karşı Ritmi Yakala' sloganıyla Kalamış Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yürüyüş ile başlayan etkinlik, müzik eşliğinde dans gösterileriyle devam etti. Sunucu ve oyuncu Okan Karacan'ın da katıldığı etkinlikte obeziteye dikkat çekildi. Etkinlikte Medicana Kadıköy Genel Müdürü Dr. Gürsoy Yıldırım, Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Semih Gür, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu konuşmalarla önemli bilgiler aktardı.

''Teknoloji hareketsiz bir yaşama neden oluyor''

Obezitenin dünyada ve Türkiye'de büyük bir sorun olduğunu ifade eden Medicana Kadıköy Genel Müdürü Dr. Gürsoy Yıldırım, ''Bundaki en büyük nedenlerden bir tanesi beslenmenin yanındaki hareketsiz yaşam. Son yıllarda teknolojinin artmasıyla insanlar daha çok masa başında, çocuklarımız ise bilgisayar başında vakit geçiriyor. Bu da insanları hareketsiz bir yaşama götürüyor. Bizde buna dikkat çekmek için bu sosyal sorumluluk projesini yerine getirdik. Daha çok doğada hareketli bir yaşamın güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Toplumu giderek daha sağlıklı bir hale gelmesi için bu tür projelerde her zaman yer alacağız'' dedi.

Etkinliğe katılan Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Semih Gür yaptığı açıklamada, insanları hareketsiz bir yaşamdan daha hareketli bir yaşama ve düzenli bir spor hayatına teşvik etmek için böyle bir etkinliğe karar verildiğini belirterek, ''Bu etkinlik inşallah herkes tarafından beğenilir ve insanların yaşamına sporun önemi anlatılmış olur'' ifadelerini kullandı.

''Hareketsizlik kiloyu, kilo da hareketsizliği doğuruyor''

Prof. Dr. Gür sözlerini şöyle tamamladı: ''Zaten hareketsizlik kiloyu, kilo da hareketsizliği doğuruyor. Böylece fazla kilosu olan obezite adaylarının eklemlerine birden yük artıyor ve kasları zayıflıyor. Bu sebeple hem hareket yoksunluğu içine giriyorlar hem de hareket sistemlerinde ciddi sıkıntı oluyor. Ben bir ortopedist olarak bol hareket diyorum. Oturduğumuz yerde bile egzersiz yapmamız gerekiyor''.

''Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda ameliyat öneriyoruz''

Obezitenin bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı, ''Türkiye'de her geçen gün obezite artmaktadır. Bununda sebebi yanlış beslenme alışkanlıkları ve spordan uzak bir yaşam biçimidir. Öncelikle obezitede önlem çok önemlidir. Kilo aldıktan sonra kilo vermek gerçekten çok büyük bir sorun. Birçok insan bunu başaramıyor. Tabi bunun ilk aşaması diyet ve spordur. Dünya ortalamasının biraz gerisindeyiz. Ama her geçen gün bunu yakalamak üzereyiz. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda beslenme alışkanlıkları değişti. Fast food türü gıdalara doğru yönelme oluyor. Eski hareketli yaşamda giderek bitiyor ve masa başında çalışanlar ile özellikle çocuklarda görülüyor. Biz vücut kitle indeksine göre obeziteyi sınıflandırıyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda ameliyat öneriyoruz. Obezitenin en önemli yan etkileri şeker hastalığı, hipertansiyon ve eklem hastalıkları gibi birçok hastalık olup, bu hastalıkları beraberinde getiriyor'' şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu obezitenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından en önemli ikinci hastalık olarak belirlendiğini söyledi. Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Diyetisyen Tanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Fiziksel aktivitenin az olması ve fast food tarzı beslenmeleri daha minimum seviyeye indirip, daha çok sağlıklı beslenerek ve fiziksel aktiviteleri yükselterek obeziteyi yenmek için buradayız''.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan sunucu ve oyuncu Okan Karacan, obezite cerrahisi denildiği zaman birçok yöntemin olduğunu vurgulayarak, “Bu cerrahi müdahaleler de kendi içinde sınıflanıyor. Bu hastalığı yenmiş bir bireyim. Sadece görsellik adına ameliyat olmamaları gerekiyor. Ameliyata uygun bireylerin olması gerekiyor. Ameliyat olan herkesin başarılı olacak ve bundan sonraki hayatına sağlıklı yürütecek diye bir kaide yok. Nasıl beslendiğimizi, nasıl spor yaptığımızı, nasıl kalıcı fit olduğumuzu anlatmaya geldik. Allah'a çok şükür 3 yaşında bir oğlum var. Çünkü genlerinde obezite var. Mümkün olduğunca sağlıklı besliyoruz. Özellikle şeker, hamurlu yiyecekler gibi besinlerden uzak tutuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatının sonraki sürecini dile getiren Karacan, “Ameliyat size doğru beslenmenizde yüzde 80 katkı sağlıyor ve yüzde 20'de size kalıyor. Zaten beyin 6 ayda tüm alışkanlıkları siliyor. Ben şu anda bir tatlı, bir şeker gördüğüm zaman uzaklaşıyorum ve canım istemiyor. Bunu 6 ayda yendim'' dedi.

Fırat Aksoy - İsmail Çoşkun