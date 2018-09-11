Kadın 33. bölüm yeni fragmanı yayınlandı izle | Kadın dizisi yeni sezon 33. bölüm fragmanında Sarp gerçeği öğrenecek mi? Kadın dizisi yeni sezon için geri sayım başladı. Dizi geçen sezon finaliyle seyircisini adeta ters köşeye yatırmıştı. Günlerdir büyük merakla beklenen yeni fragman yayınlandı. Kadın yeni fragmanda Sarp'ın elindeki kürekle Bahar ve çocukların mezarına yürüdüğü görülüyor.. Peki Sarp gerçeği öğrenecek mi? Kadın yeni sezon yeni fragmanı ve diğer detaylar haberimizin devamında...

KADIN 33. YENİ BÖLÜM YENİ SEZON FRAGMANI

KADIN YENİ SEZON (33. YENİ BÖLÜM) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin ne zaman başlayacak? sorusu dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Dizinin sezon finalinde etkileyici sahneler yer almıştı. Bir taraftan Enver'in ölüm kalım savaşı diğer taraftan Sarp ile Doruk karşılaşması diziye damga vurmuştu. Kadın dizisinin heyecanla beklenen yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Diziyle ilgili son dakika gelişmeleri sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz.

KADIN 32. SEZON FİNALİNDEN NELER YAŞANMIŞTI?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.