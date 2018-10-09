Kadın 34. bölümde Bahar Sarp'ı öğrenecek mi? Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Kadın 34. yeni bölüm fragmanı (2. fragmanı) yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından yayınlandı. Kadın yeni bölümde heyecanın dozu giderek yükseliyor. Bahar ve Sarp'ın karşılaşma anları giderek yaklaşıyor. Kadın 34. yeni bölüm fragmanında en bomba sahne Bahar, Sarp'ın döndüğünü Jale'den öğrenmesi oldu. Peki yeni bölümde bunun devamında neler olacak? Kadın 34. yeni bölüm fragmanları (1. 2. fragman) izleyebileceğiniz video ve detaylar haberimizin devamında...

KADIN DİZİSİ 34. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi 34. yeni bölümde Bahar için gerekli ilik için tek adresin Şirin olduğu açıklanacak. Şirin, Enver'e yalan söylediği için babasıyla kavga edip evi terk edecek. Ve sonunda Bahar sonunda Sarp'ın hayatta olduğunu öğrenebilecek mi? Diğer yandan Arif, Bahar'ı seviyor ve bunu babasına açıkca itiraf ediyor ve onunla evlenmeyi kafasına koymuş durumda umutla bekliyor. İşte, Kadın 34. yeni bölüm fragmanı ve gelişmeler...

KADIN DİZİSİ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANACAK MI?

Kadın dizisi 35. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminie merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar hastanede Arif ve çocuklarla Enver Bey'i ziyarete gittiğinde Sarp da hastaneye geliyor ve Doruk Sarp'ı görüyor ve ağzından ‘baba' sözü dökülüyor. Arif Sarp ile yüz yüze geliyor. Sarp oğluna bakıp ‘merhaba' dediği anda Arif, Doruk'u kolundan tutup içeri götürdü. Doruk babasının onu hiç görmediğini adını söylese onu tanıyacağını söyleyerek kendini dışarı atıyor ama döndüklerinde Sarp gittiğini görüyor. Sarp hastanede Enver'i vuran Suat Bey'in adamını görüyor ve adamın peşinden gidiyor ve orada ne yaptığını soruyor. O sırada Pırıl arıyor ve ağlayarak hemen gelmesini istese de Suat Bey, Pırıl'ı susturuyor. Doruk annesinin yanına gelince babasını gördüğünü söylüyor. Bahar buna inanmıyor. Enver bey hayatta ve Arif'e bu durumdan söz ediyor. Suat'ın adamı onu arayarak Sarp artık boş bir mezarı ziyaret etmeyecek diyor ve Bahar, Doruk ve Nisan'ın adının yazdığı mezarlar görülüyor. Sarp'ın geçmişine dair gizemler ve Pırıl ile nasıl tanıştığı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sarp sudan çıkarılıyor ve başında Pırıl var ve ikili o gün ilk kez karşılaşıyor.

KADIN DİZİSİ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kadın yeni bölümde heyecan dorukta.. Bahar Sarp'ın yaşadığını öğrenemeye adım adım yaklaşıyor. Sarp'la ilgili en önemli gelişme Jale'nin Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söylemesi olacak. İşte diğer detaylar... Bunun üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar'a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin'den almak zorunda kalan Jale, Bahar'ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar'ı Şirin'e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin'in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin'in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

