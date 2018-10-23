Kadın 36. yeni SON BÖLÜM İZLE | KADIN 37. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM İZLE (Fox TV, Puhu, Youtube İZLE)

Kadın 36. yeni SON BÖLÜM CANLI İZLE | KADIN 37. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM İZLE (Fox TV, Puhu, Youtube İZLE).

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KADIN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadın 37. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından dizinin bitiminde yayınlandı mı? Kadın son bölümde heyecanın dozu giderek yükseldi. Ve beklenen büyük kavuşma gerçekleşti. Sarp ve çocuklar kavuşuyor. Peki, Sarp Bahar'ı da görebilecek mi? Şimdi akıllardaki soru bu... Peki yeni son bölümde neler olacak? Kadın 37. yeni bölüm fragmanları yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz (Fox TV, Youtube, Puhu izle) link ve detaylar haberimizin devamında...

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kadın dizisi son bölümde Bahar için gerekli ilik için tek adresin Şirin olduğu açıklanacak. Şirin, Enver'e yalan söylediği için babasıyla kavga edip evi terk edecek. Ve sonunda Bahar sonunda Sarp'ın hayatta olduğunu öğrenebilecek mi? Diğer yandan Arif, Bahar'ı seviyor ve bunu babasına açıkca itiraf ediyor ve onunla evlenmeyi kafasına koymuş durumda umutla bekliyor. İşte, Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KADIN DİZİSİ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 37. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN SON BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar hastanede Arif ve çocuklarla Enver Bey'i ziyarete gittiğinde Sarp da hastaneye geliyor ve Doruk Sarp'ı görüyor ve ağzından ‘baba' sözü dökülüyor. Arif Sarp ile yüz yüze geliyor. Sarp oğluna bakıp ‘merhaba' dediği anda Arif, Doruk'u kolundan tutup içeri götürdü. Doruk babasının onu hiç görmediğini adını söylese onu tanıyacağını söyleyerek kendini dışarı atıyor ama döndüklerinde Sarp gittiğini görüyor. Sarp hastanede Enver'i vuran Suat Bey'in adamını görüyor ve adamın peşinden gidiyor ve orada ne yaptığını soruyor. O sırada Pırıl arıyor ve ağlayarak hemen gelmesini istese de Suat Bey, Pırıl'ı susturuyor. Doruk annesinin yanına gelince babasını gördüğünü söylüyor. Bahar buna inanmıyor. Enver bey hayatta ve Arif'e bu durumdan söz ediyor. Suat'ın adamı onu arayarak Sarp artık boş bir mezarı ziyaret etmeyecek diyor ve Bahar, Doruk ve Nisan'ın adının yazdığı mezarlar görülüyor. Sarp'ın geçmişine dair gizemler ve Pırıl ile nasıl tanıştığı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sarp sudan çıkarılıyor ve başında Pırıl var ve ikili o gün ilk kez karşılaşıyor.

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadın yeni bölümde heyecan dorukta.. Bahar Sarp'ın yaşadığını öğrenemeye adım adım yaklaşıyor. Sarp'la ilgili en önemli gelişme Jale'nin Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söylemesi olacak. İşte diğer detaylar... Bunun üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar'a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin'den almak zorunda kalan Jale, Bahar'ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar'ı Şirin'e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin'in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin'in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kadın en son yeni fragmanda Dorukcum ile Nisan sohbet eder ve Dorukcum babasından sonra annesinin de gitmesinden korkmaktadır. Bahar fenalaşmıştır. Sarp, Enver'in yanındayken Hatice arar ve Bahar'ın ölebileceğinden söz eder. Bu yüzden de Şirin'in acilen hastaneye gelmesini ister. Bu arada Enver'in ağzından kaçırmasıyla Sarp, Bahar'ın adını duyar. 'Bahar'ı çocukları rahat bırak' diye çıkışır ve Sarp'ı kovar. Sarp artık Bahar'ın adını bir kez duymuştur. Sarp'ın bu olayla Bahar'ın izini sürmeye başlayacağını tahmin etmek zor olmaz. İşte heyecan dolu son bölümüyle Kadın son bölüm yeni bölüm fragman izleme linkleri ve ayrıntılar...

BAHAR, SARP'LA İLGİLİ HABER ALIYOR

Jale kapıya gelir ve birinin hastanede onları aradığını söyleyince Hatice kim olduğunu sorarç Sarp olduğunu söyler ve bunu Bahar ve Dorukcum duyar. Bahar o şokla kapıdan çıkar ve Jale'nin yanına koşar ‘Sarp mı dediniz' der. AncakJale gördüğünün sarışın biri olduğunu söyler. Bahar evden Sarp'ın fotoğrafını getirir ve Jale'ye bu muydu diye yalvararak sorar. Jale, fotoğrafa bakıp bu değil der. Hatice hastaneye gelen adamın manavın olduğu yalanını da söylemek zorunda kalır.

KADIN 35. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BAHAR GERÇEĞİN PEŞİNDE İZ SÜRÜYOR

Bahar manavın evini arar ve bulur. Bir oğulları olup olmadığını ve adının ne olduğunu sorar, kadın tesadüfen oğlunun adının Sarp olduğunu söyler. Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama kadının oğlunun askerde olduğunu öğrenir. Bahar askerdeki adamın nasıl hastaneye geldiğini sorgular. Bu da hala Bahar için umut demektir. Hatice, Bahar'ı ikna etmeye çalışır.

“GERÇEĞİ ÖĞRENMEK BAHAR'IN HAKKI”

Jale kırdığı pot için çok pişmandır. Yeliz neden söylemedin deyince ameliyat öncesi Bahar'ın duymaması gerektiğini savunur ama Yeliz bunu öğrenmeye hakkı olduğunu söyler.

DORUKCUM: ARİF ABİYİ SEVMİYORUM

Dorukcum çok üzgündür ve sebep olarak da yalancı oldukları için Nisan'a Arif ve Jale'yi sevmediğini söyler.

BAHAR ŞİRİN'E SALDIRIYOR...

Bahar, Hatice ile eve gelir ve Şirin'e Sarp'ı sorar. İkili kavga etmeye başlar. Enver dışarı çıkınca kavga biter.

PIRIL GEÇMİŞE Mİ DÖNÜYOR?

Pırıl kanlar içindeki Sarp'ı hastaneye götürmüştür. Eski sevgilisinin adamları yalıyı ateşe vermiştir.

'BEN O KIZI ALACAĞIM'

Babası Arif'e Bahar'ın onu parmağında oynattığını söyler ancak Arif, Bahar'da gözü olmadığını, Bahar'ı sevdiğini söyler ve ‘ben o kızı alacağım' der.

BAHAR ŞİRİN'İN İLİĞİNE MUHTAÇ MI OLACAK?

Bahar'ın iyileşebilmesi için gerekli olan ilik Şirin'den alınmak zorundadır. Doktor Jale, bu haberi mecburen Bahar'a verir.

PIRIL, SARP'A ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR

Sarp, Pırıl'a Bahar'ın ailesine gitmek istediğini söylüyor ama Pırıl bunu bir kez daha düşünmesi konusunda ısrarcı oluyor.

ENVER ŞİRİN'İ EVDEN KOVACAK

Şirin, Suat Bey'e olan yardımından dolayı yüklü miktarda para alır. Enver parayı görür ve Hatice'ye Şirin'in hırsızlık yaptığını söyler.