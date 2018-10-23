Kadın 36. yeni SON BÖLÜM İZLE | KADIN 37. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM izle (Fox TV, Youtube İZLE)

Kadın 36. yeni SON BÖLÜM CANLI İZLE | KADIN 37. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM izle(Fox TV, Youtube İZLE).

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KADIN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadın 37. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından dizinin bitiminde yayınlandı mı? Kadın son bölümde heyecanın dozu giderek yükseldi. Ve beklenen büyük kavuşma gerçekleşti. Sarp ve çocuklar kavuşuyor. Peki, Sarp Bahar'ı da görebildi mi? Bahar ve Sarp artık kavuşabilecek mi? Peki, Arif Sut ve Pırıl ne yapacak? Tüm bunlar karşısında Şirin'in yeni planı ne? Peki yeni son bölümde neler olacak? Kadın 37. yeni bölüm fragmanları yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz (Fox TV, Youtube, Puhu izle) link ve detaylar haberimizin devamında...

KADIN 36. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisinde aylardır beklenen büyük kavuşma yaşanacak mı? Büyük merak ve heyecanla beklenen Kadın 36. yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek; Sarp, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şoke olmuştur. Artık Sarp'ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Karşılaştığı bu manzaradan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve Suat'tan hesap sormaya gider. Sarp'ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Emin olabileceği tek kişi vardır o kişi de Enver'dir. Ağlayarak Enver'in kapısına dayandığında ise kapıda Arif ile karşılaşır. Arif'in ise Sarp'ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi? Bu büyük kavuşma gerçekkleşecek mi? Peki Sarp'ı Bahar'ı artık görebilecek mi? Nefeslerin tutulduğu Kadın 36. yeni son bölümle ilgili tüm gelişmeler haberimizde...

KADIN DİZİSİ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 37. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN YENİ SON BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kadın dizisi son bölümde Bahar için gerekli ilik için tek adresin Şirin olduğu açıklanacak. Şirin, Enver'e yalan söylediği için babasıyla kavga edip evi terk edecek. Ve sonunda Bahar sonunda Sarp'ın hayatta olduğunu öğrenebilecek mi? Diğer yandan Arif, Bahar'ı seviyor ve bunu babasına açıkca itiraf ediyor ve onunla evlenmeyi kafasına koymuş durumda umutla bekliyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kadın en son yeni fragmanda Dorukcum ile Nisan sohbet eder ve Dorukcum babasından sonra annesinin de gitmesinden korkmaktadır. Bahar fenalaşmıştır. Sarp, Enver'in yanındayken Hatice arar ve Bahar'ın ölebileceğinden söz eder. Bu yüzden de Şirin'in acilen hastaneye gelmesini ister. Bu arada Enver'in ağzından kaçırmasıyla Sarp, Bahar'ın adını duyar. 'Bahar'ı çocukları rahat bırak' diye çıkışır ve Sarp'ı kovar. Sarp artık Bahar'ın adını bir kez duymuştur. Sarp'ın bu olayla Bahar'ın izini sürmeye başlayacağını tahmin etmek zor olmaz. İşte heyecan dolu son bölümüyle Kadın son bölüm yeni bölüm fragman izleme linkleri ve ayrıntılar...

BAHAR, SARP'LA İLGİLİ HABER ALIYOR

Jale kapıya gelir ve birinin hastanede onları aradığını söyleyince Hatice kim olduğunu sorarç Sarp olduğunu söyler ve bunu Bahar ve Dorukcum duyar. Bahar o şokla kapıdan çıkar ve Jale'nin yanına koşar ‘Sarp mı dediniz' der. AncakJale gördüğünün sarışın biri olduğunu söyler. Bahar evden Sarp'ın fotoğrafını getirir ve Jale'ye bu muydu diye yalvararak sorar. Jale, fotoğrafa bakıp bu değil der. Hatice hastaneye gelen adamın manavın olduğu yalanını da söylemek zorunda kalır.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

BAHAR GERÇEĞİN PEŞİNDE İZ SÜRÜYOR

Bahar manavın evini arar ve bulur. Bir oğulları olup olmadığını ve adının ne olduğunu sorar, kadın tesadüfen oğlunun adının Sarp olduğunu söyler. Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama kadının oğlunun askerde olduğunu öğrenir. Bahar askerdeki adamın nasıl hastaneye geldiğini sorgular. Bu da hala Bahar için umut demektir. Hatice, Bahar'ı ikna etmeye çalışır.

“GERÇEĞİ ÖĞRENMEK BAHAR'IN HAKKI”

Jale kırdığı pot için çok pişmandır. Yeliz neden söylemedin deyince ameliyat öncesi Bahar'ın duymaması gerektiğini savunur ama Yeliz bunu öğrenmeye hakkı olduğunu söyler.

DORUKCUM: ARİF ABİYİ SEVMİYORUM

Dorukcum çok üzgündür ve sebep olarak da yalancı oldukları için Nisan'a Arif ve Jale'yi sevmediğini söyler.

BAHAR ŞİRİN'E SALDIRIYOR...

Bahar, Hatice ile eve gelir ve Şirin'e Sarp'ı sorar. İkili kavga etmeye başlar. Enver dışarı çıkınca kavga biter.

PIRIL GEÇMİŞE Mİ DÖNÜYOR?

Pırıl kanlar içindeki Sarp'ı hastaneye götürmüştür. Eski sevgilisinin adamları yalıyı ateşe vermiştir.

'BEN O KIZI ALACAĞIM'

Babası Arif'e Bahar'ın onu parmağında oynattığını söyler ancak Arif, Bahar'da gözü olmadığını, Bahar'ı sevdiğini söyler ve ‘ben o kızı alacağım' der.

BAHAR ŞİRİN'İN İLİĞİNE MUHTAÇ MI OLACAK?

Bahar'ın iyileşebilmesi için gerekli olan ilik Şirin'den alınmak zorundadır. Doktor Jale, bu haberi mecburen Bahar'a verir.

PIRIL, SARP'A ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR

Sarp, Pırıl'a Bahar'ın ailesine gitmek istediğini söylüyor ama Pırıl bunu bir kez daha düşünmesi konusunda ısrarcı oluyor.

ENVER ŞİRİN'İ EVDEN KOVACAK

Şirin, Suat Bey'e olan yardımından dolayı yüklü miktarda para alır. Enver parayı görür ve Hatice'ye Şirin'in hırsızlık yaptığını söyler.