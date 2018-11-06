Kadın 38. yeni SON BÖLÜM İZLE | KADIN 39. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Kadın 38. yeni SON BÖLÜM CANLI İZLE | KADIN 39. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM İZLE (Fox TV, Youtube İZLE).

Kadın 39. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından dizinin bitiminde yayınlandı mı? Kadın son bölümde heyecanın dozu giderek yükselmişti. Ve aylardır beklenen büyük kavuşma gerçekleşmiş, Sarp ve çocuklar kavuşmuştu. Peki, 38. yeni son bölümde neler oldu? Bahar'ın durumunu öğrenen ve Şirin'in iliğine muhtaç kalan Bahar için ne yaptı? Şirin bunun için iliğini isteyen Sarp'la ne pazarlığı yaptı, ne istedi? Şirin'in yeni planı neydi? Tüm bunlar yaşanırken Arif ne yaptı? İlik vermeye ikna olan Şirin Bahar'ın canını eskisinden de çok yakmak için elinden geleni yapacak. Duygu dolu anların yaşandığı yeni son bölümde neler oldu? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Kadın 39. yeni bölüm fragmanı (Fox TV, Youtube, Puhu izle) ve son bölüm izleme link ve detayları haberimizin devamında...





KADIN DİZİSİ 39. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisinde heyecan dorukta… Büyük merak ve heyecanla beklenen Kadınyeni son bölümde olaylar şöyle gelişTİ. Geçen bölümde büyük buluşma gerçekleşmiş Sarp ve çocuklar nihayet kavuşmuştu. Sarp, çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içindedir. Ancak büyük buluşma henüz tamamlanmamış Bahar'ı henüz görememiştir. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar ile ilgili gerçeği öğrenen Sarp Bahar'ın tek umudunun Şirin olduğunu da öğrenmiştir. Bahar'ın sağlığına kavuşması için çare aramaya başlayan Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir. Peki bu çözüm nedir? Şirin Bahar'a vereceği ilik karşısında Sarp'tan ne isteyecek? Sarp ne yapacak? Saniyeler yarışan Bahar Şirin'in iliği sayesinde mi kurtulacak? İşte tüm bu merakla beklenen soruların yanıtları Kadın 38. Yeni son bölümde… Nefeslerin tutulduğu Kadın 38. yeni son bölümle ilgili tüm gelişmeler ve fragman haberimizde...

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sarp, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şoke olmuştur. Artık Sarp'ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Karşılaştığı bu manzaradan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve Suat'tan hesap sormaya gider. Sarp'ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Emin olabileceği tek kişi vardır o kişi de Enver'dir. Ağlayarak Enver'in kapısına dayandığında ise kapıda Arif ile karşılaşır. Arif'in ise Sarp'ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi? Bu büyük kavuşma gerçekkleşecek mi? Peki Sarp'ı Bahar'ı artık görebilecek mi?

KADIN YENİ SON BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kadın dizisi son bölümde Bahar için gerekli ilik için tek adresin Şirin olduğu açıklandı. Şirin, Enver'e yalan söylediği için babasıyla kavga edip evi terk edecek. Ve sonunda Bahar sonunda Sarp'ın hayatta olduğunu öğrenebilecek mi? Diğer yandan Arif, Bahar'ı seviyor ve bunu babasına açıkca itiraf ediyor ve onunla evlenmeyi kafasına koymuş durumda umutla bekliyor.