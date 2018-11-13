Kadın 39. yeni SON BÖLÜM İZLE | KADIN 40. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Kadın 39. yeni SON BÖLÜM CANLI İZLE | KADIN 40. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM İZLE (Fox TV, Youtube İZLE).

Kadın son bölümde heyacanın dozu giderek yükseliyor. geçtiğimiz son bölümde Sarp yıllar sonra ilk defa Bahar'ı görmüş ve Şirin istemeyerek de olsa iliği vermek zorunda kalmıştı. Ama tabi Şirin'in her zamanki gibi amacı Bahar'ın canını acıtmaktı ve Sarp'la ilgili herşeyi anlattı. Sarp Pırıl'a "Artık hiçbir yere gitmiyorum senin ve çocukların yanında kalacağım" dedi. Peki Kadın 39. yeni son bölümde neler olacak? Pırıl Bahar'la yüzleşecek mi? Pırıl'ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacak ve Enver duydukları karşısında Şirin'i evden kovacak. Peki, Şirin evden kovulduktan sonra ne yapacak? Bahar iyileşmeye başlarken Sarp karşısına çıkabilecek mi? Bomba gelişmelerle dolu heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Duygu dolu anların yaşanacağı Kadın yeni son bölümde neler olacak? Kadın 40. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından dizinin bitiminde yayınlanacak mı? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Kadın 40. yeni bölüm fragmanı (Fox TV, Youtube izle) ve son bölüm izleme link ve detayları haberimizin devamında...

KADIN 39. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisinde heyecan dorukta… Büyük merak ve heyecanla beklenen Kadın yeni son bölümde olaylar şöyle gelişecek. Sarp'ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice'nin yanında alan Pırıl'ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin'i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar'a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif'in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz'in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif'in Bahar'a olan aşkı Bahar'ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür. Peki yeni son bölümde başka hangi gelişmeler yaşanacak? İşte Kadın 39. yeni son bölümde yaşanacakların kısa bir özeti.. Merakla beklenen tüm soruların yanıtları Kadın 39. yeni son bölümde… Nefeslerin tutulduğu Kadın 39. yeni son bölümle ilgili tüm gelişmeler ve yeni fragman haberimizde...

KADIN DİZİSİ 40. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 40. bölüm yeni fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'i Sarp'ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

KADIN GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Geçen bölümde büyük buluşma gerçekleşmiş Sarp ve çocuklar nihayet kavuşmuştu. Sarp, çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içindedir. Ancak büyük buluşma henüz tamamlanmamış Bahar'ı henüz görememiştir. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar ile ilgili gerçeği öğrenen Sarp Bahar'ın tek umudunun Şirin olduğunu da öğrenmiştir. Bahar'ın sağlığına kavuşması için çare aramaya başlayan Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir. Peki bu çözüm nedir? Şirin Bahar'a vereceği ilik karşısında Sarp'tan ne isteyecek? Sarp ne yapacak? Saniyeler yarışan Bahar Şirin'in iliği sayesinde mi kurtulacak?

KADIN YENİ SON BÖLÜM FRAGMANI