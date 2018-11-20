Kadın 40. yeni SON BÖLÜM izle | KADIN 41. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE (Fox TV, Youtube İZLE)

Kadın 40. yeni SON BÖLÜM CANLI izle | KADIN 41. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | KADIN SON BÖLÜM İZLE (Fox TV, Youtube İZLE) Kadın 40. yeni son bölümde dizi severleri bomba gelişmeler bekliyor. Seyircisinin aylardır beklediği o an geldi. Sarp'la Bahar'ın büyük buluşması gerçekleşti. Peki bundan sonra neler olacak? İşte Kadın 41. bölüm yeni fragman ve son bölümü izleyebileceğiniz link ve detaylar...

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KADIN 40. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisinde heyecan dorukta… Büyük merak ve heyecanla beklenen Kadın yeni son bölüm için nefesler tutuldu.. Şirin'in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat oluşturup Arif ile nişanlandıklarını Nisan'a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp'ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar'ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar'ın karşısına çıkmaya karar verir. Peki yeni son bölümde başka hangi gelişmeler yaşanacak? İşte Kadın 40. yeni son bölümde yaşanacakların kısa bir özeti.. Merakla beklenen tüm soruların yanıtları Kadın 40. yeni son bölümde… Nefeslerin tutulduğu Kadın eni son bölümle ilgili tüm gelişmeler ve yeni fragman haberimizde...

KADIN DİZİSİ 41. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 41. bölüm yeni fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp'ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice'nin yanında alan Pırıl'ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin'i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar'a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif'in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz'in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif'in Bahar'a olan aşkı Bahar'ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

KADIN YENİ SON BÖLÜM FRAGMANI