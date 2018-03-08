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Kadın askerlerle futbolculardan renkli futbol maçı

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personellerle Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle futbol maçı yaptılar.

Kadın askerlerle futbolculardan renkli futbol maçı

08 Mart 2018 18:44

Tuşba ilçesindeki Sanayi Stadı'nda oynanan maç, 2-2 berabere bitti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan maçın sonunda açıklamalarda bulunan Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı sorumlusu Cemre Timur, Kadınlar Günü nedeniyle kadın askerlerle bir araya geldiklerini ifade etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın öncülüğünde etkinliğin yapıldığını belirten Timur, "Komutanımız bu maça öncülük etti. Bizim için çok anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu. Askerimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettik. 2-2 berabere bitin maçın ardından her iki takımın oyuncuları da çok mutlu sahadan ayrıldı" dedi.

İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, maç sonunda oyunculara karanfil vererek günlerini kutlarken, tatlı da ikram etti.  

 

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