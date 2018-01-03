Kadın belediye otobüsü şoförü kadro beklerken kovuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı taşeron firmada 9 yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk annesi Hacer Kızıl (49) kariyeri boyunca 2 kaza atlattığını söyledi.

İlk kazasını 30 Haziran 2014 tarihinde, otobüsünü teslim almaya gitmek üzere yolun karşısına geçerken kendisine bir otomobilin çarpmasıyla yaşadığını anlatan Kızıl, o dönemde 14 gün yoğun bakımda yattığını, iş başı yaptığı zaman ise kovulduğunu ancak işine dönmek için dava açması üzerine kurumuyla anlaşarak işe tekrar geri döndüğünü kaydetti.

23 Mayıs 2017'de ikinci kazasını yaptığını aktaran Hacer Kızıl, bu kazanın ise başka bir belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışma sonucu meydana geldiğini ifade etti. Yaşadığı kazada yaralandığını ve 57 gün rapor kullandığını bildiren Kızıl, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “İşe geri döndüğümde benden devlet hastanesinden detaylı heyet raporu almamı istediler. Orada kullandığım ilaçlar nedeniyle bana '1 yıl araç kullanamaz' raporu verildi. Rapordan sonra direksiyonu bıraktım, 4 ay boyunca araç kontrolörü olarak çalıştım. Araçların giriş, çıkışlarına, kazalı olup olmadıklarına bakıyordum. Yeni kanun düzenlemesiyle birlikte heyecanla kadro beklerken çıkışımın verildiğini söylediler, 'işe gelme' dediler. İçerideki maaşımı ve tazminat haklarımı bile vermediler. Kimseyle bir sorunum yok ama neden bu başıma geldi bilmiyorum. Biri üniversitede, biri lisede 2 çocuğum var. İşime geri dönmek istiyorum.”

Nuri Pir - Erdal Can İçelli