Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi açtığı boks kursuyla yeni milli sporcular yetiştiriyor. Milli Boksör ve Boks Antrenörü Elif Yıldırım eğitmenliğindeki lise öğrencileri, hem spor yapıyor hem de kendilerini savunmayı öğreniyor. Kendilerine hedefler belirleyen öğrenciler, iller arasında yapılacak yarışmalarda derece alarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyor. Boks öğrenen erkek öğrencilerden Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Adem Cantürü, liseler arası yapılacak maçlara hazırlandığını belirterek ileride Türkiye adına bu sporu icra etmek istediğini söyledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen kurslara kız öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Boks sporu sayesinde özgüvenlerini arttıran kız öğrenciler, aynı zamanda kendilerini savunmayı da öğreniyor.

"Kendini savunmak için en iyi spor dalı"

Boksa önce hobi olarak başladığını, sonrasında ise hedefler belirlediğini söyleyen Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşe Sude Gümüşsu, "O hedefleri yapmak için uğraşıyorum. Bence boks yapmak insanın güvenini daha çok arttırıyor. Hemcinslerimin boksa olan ilgisini boksa yönelerek çıkarabileceklerini düşünüyorum. Çünkü her bayan kendini savunmak için bir dalla uğraşıyordur. Boks bunun için gayet iyi bir dal" dedi.

Kendisini savunmak için başladı milli boksör oldu

Yaklaşık 12 yıldır boks sporuyla ilgilenen Milli Boksör Elif Yıldırım, önce kilolarından kurtulmak ve kendini savunmak için başladığı spor dalında Türkiye'yi 2010 yılında Avrupa'da temsil ederek 3. oldu. Yıldırım boks kariyerindeki süreci şöyle anlattı:

"Başlama nedenim öncelikle çok kiloluydum. Daha sonra kendime savunurum diye devam ettim. Baya bir ilerledim. Ben de ilk önce hobi olarak başlamıştım. Daha sonra kendimi savunmayı hedefledim. Kendime hedefler koydum. O hedeflerden ilk öncesi İstanbul'da ikamet ettiğim için İstanbul şampiyonasında şampiyon olmaktı. Daha sonra İstanbul'da şampiyon olduktan sonra Türkiye şampiyonasına gittim. İki kere Türkiye şampiyonluğum var. İki kere de ikinciliğim var. Türkiye şampiyonasına gitmeye başladığım zamandan itibaren sürekli milli takım kamplarındaydım. 2010 senesinde Fransa'ya gittim ve ülkemizi gururla temsil ettim. Avrupa 3.'sü oldum."

Milli boksörden hemcinslerine çağrı

Boksun bir kadının kendisini savunmak için yapması gereken en iyi spor dallarından biri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Boks ya da herhangi bir dövüş dalı bir bayanın yapması gereken bir spor. Ülkemizde kötü olaylar yaşıyoruz. Bayanların kendilerini savunmaları açısından sadece bok demiyorum, bütün branşlar güzeldir ama diğerlerini bir kenara bırakayım. Boks daha estetik duruyor. Kalori yakma, fit olma kendilerini savunmaları için ideal bir branş. Gündemde yaşadığımız bir çok olay var. Bayanlara çağrı yapıyorum. Boks yapın, kendinizi savunmayı öğrenin. En azından kendinize olan özgüveniniz ortaya çıkar. Başkasına muhtaç olmazsınız. Ben şu an çok rahat bir şekilde bir yere gidebiliyorum. Herhangi bir korkum olmuyor. Kendimi yeterince savunabilirim. Ama en azından kendime güvenim var" dedi.

Kendisini savunmak için başladığı ve daha sonra milli sporcu olan Yıldırım, şimdi ise Yunusemre Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda yeni boksörler yetiştiriyor.

Aykut Yeniçağ