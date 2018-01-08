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Kadın çantası içinde bulunan bebek cesedi sırrını koruyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen sene Ekim ayında ormanlık alanda kadın çantası içinde bulunan bebek cesedinin fail ya da failleri yakalanamadı.

Kadın çantası içinde bulunan bebek cesedi sırrını koruyor

08 Ocak 2018 14:53

Ekim ayının ortalarında Uzunçam köyünde ormanlık alanda bulunan cesedi kimin bıraktığı sırrını koruyor. Yeni doğmuş halde ormana bırakılan bebek hayatını kaybetmişti. 4 aydır kolluk kuvvetleri ve köy muhtarlığı cesedi kimin bıraktığını ve bebeğin ailesini arıyor. Uzunçam Köyü Muhtarı İlyas Kurt, internetten ve çevresinden bebeğin ailesini arıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyor.

İlyas Kurt yaptığı açıklamada, “Bu bebeği Duraklı mahallesinden Cemal Özdemir arkadaşımız kestane toplarken çayda buldu. Önüne çuval olarak çıkıyor, jandarmaya haber verdi. Halen aranmakta herhangi bir ipucuna rastlanılmadı, araştırıyoruz. Bir kadın çantası içerisinde bulundu. Çanta elimizde biz elimizden geldiği kadar internette paylaştık ama bir ipucu bulamadık. Sinop jandarma ve Ayancık jandarma halen araştırıyor. Yaklaşık 8 aylık bir bebekmiş, erken doğum da olabilir doğarken ölmüş de olabilir. 15-20 günlükken bulduk biz. Bebek tanınmayacak hale gelmiş çürümeye başlamıştı. Bir an önce bebeği bırakanların bulunmasını istiyoruz” dedi.
Doğumun ormanda gerçekleşmiş olmasının da ihtimaller arasında olduğu öğrenildi.  

Osman Aksu

Etiketler: bebek cesedi, çanta, Sinop

 

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